Ellie Lust vliegt nog gewoon economy class

Ook al is ze tegenwoordig een BN'er die de wereld rondvliegt voor spannende reportages, toch doet Ellie Lust dat niet in business class.

Die onthulling doet de oud-politiewoordvoerder in Veronica Magazine, weet Mediacourant.nl. Op de vraag waarom ze gewoon tussen de normale mensen reist, antwoordt Lust: 'Waarom? Omdat ik nog steeds de dochter van de melkboer ben, denk ik.'

Lees ook: Ellie Lust stopt; politiewerk niet te combineren met tv

'Ik ben een gewoon mens en ook als we op reis zijn voor Ellie op Patrouille reizen we met z’n allen in hetzelfde deel', vervolgt Lust. 'Ik kom er ook als ik op rij dertien zit.'

Lees ook: Ellie Lust behandelt 'bizarre zaken' op crime zender

Ook verklapt ze een onthullend reisritueel. Want wat is het eerste dat Lust doet als zij in haar hotelkamer arriveert? 'Mijn koffer uitpakken', aldus de presentatrice.