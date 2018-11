Sinds 2015 vermiste jihadganger op Schiphol opgepakt

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol een 23-jarige man aangehouden die terugkeerde uit het strijdgebied in Syrië.

De man werd in Den Haag in oktober 2015 als vermist opgegeven door zijn moeder. Ook andere familieleden maakten zich zorgen omdat zij vermoedden dat de man geradicaliseerd was.

Uit het politieonderzoek bleek dat hij een vliegticket naar Turkije had gekocht en is doorgereisd naar Syrië. Hij heeft zich volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk schuldig gemaakt aan deelneming aan een terroristische organisatie.

De man stak op 27 oktober de grens tussen Syrië en Turkije weer over. Hij werd in vreemdelingendetentie geplaatst en daarna uitgezet naar Nederland. Daarna is de verdachte overgedragen aan de politie.

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag de man voor twee weken in bewaring gesteld.