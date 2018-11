Amsterdammers met b&b kunnen deze binnenkort kwijtraken

Na strengere regelgeving rond Airbnb, wil de gemeente nu ook meer grip krijgen op de bed & breakfasts (b&b's) in de stad.

Voor mensen die hun hele huis via Airbnb willen verhuren zijn er inmiddels allemaal regeltjes, maar wie één kamer van zijn woning aan toeristen wil verhuren kan gewoon zijn gang gaan. Maar dat verandert per 1 januari 2020. Want vanaf dat moment moet je ook voor het aanbieden van bed & breakfasts een vergunning aanvragen.

En de gemeente kan die aanvraag weigeren, omdat er ook gekeken zal worden naar hoeveel vergunning er mogen worden uitgegeven. Er zouden momenteel zo'n 5000 b&b-adressen in de stad zijn. Deze maatregelen worden opgenomen in de nieuwe Huisvestingsverordening, maakt de gemeente vandaag bekend. De maatregelen gelden voor alle woningen in de hele stad.

Woningen om te wonen

De nieuwe regels zijn volgens de gemeente nodig, omdat er door de strenge handhaving op Airbnb nu steeds meer bed & breakfasts opduiken in de stad. 'Op het aantal b&b's in de stad zit nu geen enkele restrictie. En dat is wel nodig om te voorkomen dat heel veel woningen deels als hotel gebruikt worden. Woningen zijn in de eerste plaats bedoeld om in te wonen', vindt de gemeente.

'Voor mensen die nu al een b&b hebben, kan dit nieuwe beleid ingrijpende gevolgen hebben. Zij krijgen, als we overgaan op het nieuwe systeem, niet automatisch een vergunning', schrijft de gemeente. 'Het college wil hen wel een passende overgangstermijn bieden. Wat dit precies inhoudt, is op dit moment nog niet duidelijk.'