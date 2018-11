Politiebond: 'Vuurwerkverbod zal heel weerbarstig blijken'

Hoe gaan vuurwerkzones in de stad worden gehandhaafd? Dat vragen de politievakbonden zich af nadat de gemeente gisteren aankondigde dat er volgend jaar alleen nog in aangewezen gebieden vuurwerk mag worden afgestoken in de stad.

Hoe die zones er in de praktijk uit gaan zien moet nog worden uitgewerkt, maar de bonden vrezen dat het erg lastig wordt om er voor te zorgen dat het buiten die zones rustig blijft. 'Het zal in de praktijk heel weerbarstig blijken', zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP.

'Primair heb je er wel capaciteit voor nodig en hebben we die?', vraagt Van de Kamp zich af. 'Dat is de grote vraag. Uiteindelijk moet ook helder zijn welk werk er niet kan worden gedaan. Het is dus denk ik wat complexer dan iedereen denkt.'

