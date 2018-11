Mark Rutte hoopt dat UvA-studenten hem niet gaan stalken

Studenten van de UvA hebben het 06-nummer van Mark Rutte achterhaald. De premier zegt niet onder de indruk te zijn, maar hoopt niettemin dat het hem geen stalkers oplevert.

Studenten die de master journalistiek volgen kregen gisteren college van internetjournalist Henk van Ess, schrijft Folia. Van Ess liet hen kennismaken met een tool waarmee 06-nummers te achterhalen zijn. En met succes, want ze vonden het privételefoonnummer van de minister-president.

Frits Wester bevestigde tegenover Van Ess dat de studenten het juiste nummer hadden gevonden. Via een sms'je stelde de journalist vervolgens Rutte op de hoogte, wat hem al snel een telefoontje van een ambtenaar opleverde.

Veel mensen hebben privénummer Rutte

In zijn wekelijkse persconferentie reageerde Rutte vanmiddag op de stunt van de studenten. 'Wat moet je er verder van vinden? Dat kan natuurlijk. Zoveel mensen hebben dat nummer. Dat risico loop je natuurlijk.' Hij gaat zijn nummer nu niet wijzigen. 'Zo lang het niet leidt tot gestalk op dat nummer niet. Als het wel gebeurt, dan misschien wel. We zien wel.'

Volgens Van Ess is via de door de studenten gebruikte tool ook het 06-nummer van andere ministers te achterhalen.

Dutch ⁦@MinPres⁩ responds to cell phone ? exposure. The problem is bigger. In a few moments I will show that almost every cabinet member has private cell phone number exposed - outside Google, in a recruitment tool pic.twitter.com/ETAiCBm7Uw