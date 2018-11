'Vroeger gooiden we vuurwerk naar elkaar, je moet mensen ook wat gunnen'

Dit jaar mag iedereen nog zelf vuurwerk afsteken, maar vanaf volgend jaar zullen Amsterdammers toch echt één van de specifieke zones in moeten. Die maatregel leidde vandaag tot verschillende reacties.

'Vroeger woonde ik in De Pijp en toen gooiden we in de portieken naar elkaar', vertelde een tegenstander van de maatregel. 'En het was leuk. Je moet mensen ook wat gunnen.'

Toch kon het plan van het stadsbestuur ook op begrip rekenen. 'Wat mij betreft is het een hele goede actie', zei een man. 'Ik heb zelf vier kinderen en ik wil echt graag dat mijn kinderen ook veilig thuiskomen.'

Maar waar moeten de zones waar vuurwerk is toegestaan dan komen? 'Het Stenen Hoofd is een plek waar het zou kunnen', stelde iemand. 'Maar in ieder geval aan de rand, waar veel ruimte is en waar vele mensen naar toe kunnen komen.'