Amsterdam Gastvrij over strenge b&b-regels: 'Oceaan met rietje leegdrinken'

'Politiek met een enorm symboolgehalte.' Zo noemt de vereniging Amsterdam Gastvrij de vandaag aangekondigde strengere regelgeving rond bed & breakfasts (b&b's).

Vanaf 1 januari 2020 moeten Amsterdammers die een kamer verhuren als b&b daarvoor een vergunning aanvragen. De gemeente kan die weigeren als zij vindt dat er al genoeg b&b's in de stad zijn. 'Politiek gezien een slag in de lucht', vindt Hans Onno van den Berg van Amsterdam Gastvrij. De vereniging behartigt de belangen van vakantieverhuurders en aanbieders van b&b.

Volgens Van den Berg worden er onterecht allerlei problemen toegeschreven aan b&b's. 'De drukte komt daar niet van. 50 procent van de toeristen is dagjesmensen en meer dan 90 procent van de toeristen zit in een hotel. De komende jaren komen er zelfs nog 8000 hotelkamers bij.'

Symboolpolitiek

Dat de gemeente desondanks vakantieverhuur via Airbnb en nu b&b's aanpakt, noemt Van den Berg 'de oceaan leegdrinken met een rietje'. 'Drukte en overlast zijn serieuze problemen, maar niet veroorzaakt door de particuliere verhuurder. Daar alle aandacht op vestigen is politiek met een enorm symboolgehalte', vindt hij.

Daarnaast is er ook de juridische kant. In hoeverre mag de gemeente bepalen wat Amsterdammers met hun eigen huis doen? 'De gemeenteraad moet de wethouder eerst laten onderzoeken of het allemaal juridisch haalbaar is. Er zijn buitengewoon veel haken en ogen.'

Waterbedeffect

Volgens het stadsbestuur groeit het aanbod van b&b's in de stad, omdat er strengere regels voor vakantieverhuur via Airbnb zijn. 'Wij hebben het bewijs nog niet voorbij zien komen', zegt Van den Berg. 'Die aanname, het zogenoemde waterbedeffect, is niet echt onderbouwd.' Hij vindt het onterecht om de drukte, het toerisme en de overlast op het bord te schuiven een een 'sub-sub-subsector'.

Amsterdam Gastvrij kan maandagavond al van gedachten wisselen met verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens, want die is dan in de Zuiderkerk te gast bij een bijeenkomst over het onderwerp.