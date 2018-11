Charly Lownoise en Mental Theo geven nóg een show in Ziggo Dome

Er willen veel meer mensen dan verwacht naar het 25-jarig jubileum van happy hardcore-duo Charly Lownoise en Mental Theo. Daarom is er nu zelfs een tweede show aangekondigd.

Oorspronkelijk wilde het duo in AFAS Live optreden. Toen bleek dat er een heleboel belangstelling voor de 6000 kaartjes was, werd er uitgeweken naar de Ziggo Dome waar twee keer zoveel gabbers los kunnen gaan. Maar zelfs die show was dinsdag in een paar uur uitverkocht, dus komt er een tweede optreden.

Hakken op de muziek van de happy hardcore-veteranen kan nu niet alleen zaterdag 9 februari, maar ook vrijdag 8 februari. Fans die via 'pre-registratie' net achter het net visten, krijgen voorrang bij de ticketverkoop voor de tweede show. Ook andere helden uit de jaren negentig treden op, waaronder T-Spoon, Alice DeeJay en DJ Jean.