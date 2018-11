Laatste keer 'ontspinnen' tijdens Politieke Junkies

Tientallen journalisten en columinsten vertelden er tien jaar lang hoe het er achter de schermen van de poltitiek aan toeging: de talkshow Politieke Junkies. Vanavond is de laatste aflevering in de Stadsschouwburg.

'Meer dan honderd politiek journalisten hebben hier weleens op de stoelen plaatsgenomen', vertelt debatleider Martijn de Greve. 'Het is eigenlijk de grote ontspinshow.''

Hondenbelasting

Maandelijks ontleden de journalisten en columinsten op die stoelen namelijk de spin, de manier waarop politici hun verhaal presenteren om maar zo gunstig mogelijk over te komen. Ze heeft oud-wethouder Financien Geert Dales eens volgens De Greve als rookgordijn de hondenbelasting verdubbeld.

'Dat is qua onderdeel op de begroting van de gemeente 0,0001 procent. Dus dat is een futiliteit', zegt De Greve. 'Maar het levert enorm veel gedoe op. Mensen die een hond hebben, vinden dat enorm onterecht. En er was geen aandacht voor de bezuinigingen.'

Andersom

Sinds Dales zijn de tijden volgens hem veranderd. Bij het begin van Politieke Junkies was spinnen nog vaak ondergeschikt aan de inhoud. Nu is dat vaak andersom, zegt De Greve. 'Kijk naar een gemiddeld televisieprogramma. Framing, spinnen...'

Voor wie nu zelf de spinners in de gaten wil houden, moet volgens De Greve goed op de nieuwe wethouder Verkeer letten. 'Sharon Dijksma. Die weet wel heel goed hoe je moeilijke boodschappen op een slimme manier kan verkopen.'

De laatste uitzending is hier live te volgen.