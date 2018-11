Brandje bij zorginstelling; twee personen nagekeken

De brandweer rukte vanavond uit naar zorgcomplex 'De Aak' aan de Akerwateringstraat. Bij de zorg- en begeleidingsinstelling woedde korte tijd een brandje in een prullenbak.

Om 19.50 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen van de kleine brand. Uit voorzorg kwam ook een ambulance op het incident af. Twee personen werden daarin nagekeken nadat ze rook hebben ingeademd. Het is onbekend hoe die twee er aan toe zijn.

In deze vestiging van zorggroep HVO Querido wonen mensen met medische en psychische problemen. Er is plaats voor 60 personen die 24-uurszorg nodig hebben. Daarnaast zijn er in het complex nog elf woningen met bewoners die grotendeels zelfstandig kunnen wonen.