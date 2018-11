'Airbnb-verhuurders moeten meer belasting gaan betalen'

Mensen die hun woning verhuren via Airbnb betalen relatief weinig belasting over de inkomsten uit de vakantieverhuur. Maar daar komt verandering in, als het aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ligt.

Het CDA vroeg Snel om te kijken naar hoe ze het in Italië doen, meldt De Telegraaf. Daar betaal je 21 procent belasting over inkomsten uit vakantieverhuur. In Nederland kunnen huizenbezitters de Airbnb-opbrengsten als inkomen uit vermogen opgeven.

Het kabinet gaat nu onderzoeken of het fiscaal 'meer behandeld moet worden als werk'. Met name als een woning met grote regelmaat wordt verhuurd. 'Het moet daarbij niet gaan om mensen die hun huis in ruil voor een paar honderd euro een weekje per jaar verhuren', vindt Snel.