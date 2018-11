Hoofdofficier roept Zuidas op om cocaïnegebruik aan te pakken

Niet het Openbaar Ministerie, maar bedrijven op de Zuidas zelf moeten het cocaïnegebruik van hun werknemers aanpakken. Volgens hoofdofficier van justitie Nicole Zandee moeten de bedrijven op de Zuidas, waar vooral grote banken, advocatenkantoren en consultancybedrijven zijn gevestigd, hun verantwoording nemen.

Dat zegt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie in Amsterdam in gesprek met De Telegraaf. 'Het is aan de bedrijven waar dit probleem geldt, om werknemers voor te lichten en eventueel met een plastest te controleren op drugsgebruik.'

Volgens Zandee hebben de ondernemingen een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. 'Als je het als eigenaar van een bedrijf belangrijk vindt dat mensen op hun werk niet onder invloed van drugs zijn, dan moet je je verantwoording nemen.'

De hoofdaanklager maakt zich bovendien zorgen over de grote hoeveelheden cocaïne die op straat belanden. 'We doen grote vangsten, maar die hebben geen enkele invloed op de straatprijs van coke. Dat betekent dus dat er nog veel grotere hoeveelheden door de controles glippen.'