Anderhalf jaar cel voor bezit wapens en duizenden kilo's drugs

Een 57-jarige Amsterdammer krijgt anderhalf jaar celstraf voor het bezit van wapens en duizenden kilo's drugs

De politie kwam de man op het spoor na een tip. In het huis van de man werd zo'n 2400 kilo aan hennep gevonden, zestien kilo amfetamine en vijftien pillen met MDMA. Ook werden er drie hagelgeweren, een pistool en munitie aangetroffen.

De man beweerde dat hij niet wist dat er drugs in zijn huis lag. Ook zou de amfetamine die in de vriezer werd gevonden amfetaminepasta zijn, waardoor de hoeveelheid van het verdovende middel op slechts 1,28 kilo zou uitkomen.

De rechtbank oordeelt dat deze hoeveelheid drugs en wapens te linken zijn aan een (internationaal) crimineel milieu. Ook blijkt dat de man in het verleden al eerder is veroordeeld voor het handelen in drugs. Hij krijgt anderhalf jaar cel.