Meerdere gewonden bij vechtpartij in club Amstelstraat

Een ruzie in Club Air in de Amstelstraat is afgelopen nacht uitgemond in een flinke vechtpartij waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Twee mannen zijn aangehouden en zitten nog vast.

De hulpdiensten werden rond 0.45 uur gealarmeerd. Volgens de politie kregen twee groepen ruzie met elkaar. 'Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt', aldus een woordvoerder. Volgens de bedrijfsleider van de nachtclub bestond een van de twee groepen uit Britse toeristen en gingen zij in de rookruimte op de vuist.

Een man is gewond overgebracht naar een ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen kon de politie vanmidag nog niets zeggen. Volgens een getuige zou er bij de vechtpartij zijn gestoken, maar de politie kan dat niet bevestigen. De bedrijfsleider van Air wacht het onderzoek van de politie af, maar geeft aan dat er geen steekwapens te zien zijn op de beelden van de beveiligingscamera's.

Wat de rol van de twee aangehouden mannen is, wordt onderzocht. Zij zitten nog vast. De recherche roept getuigen op om zich te melden.

Leuk dit. Steekpartij in de club waar ik nu ben en de dader schijnt nog ergens rond te lopen. Toch maar even ergens anders heen. — Eric van Tok (@Ericossie) November 10, 2018