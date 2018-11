Rode Kruis: 'Fouten gemaakt rond overlijden deelneemster Dam tot Damloop'

Het Rode Kruis erkent dat er fouten zijn gemaakt rond het overlijden van een jonge vrouw tijdens de Dam tot Damloop in 2016. De 25-jarige hardloopster raakte onwel door een hitteberoerte en overleed een aantal dagen later.

De hulpverleners van het Rode Kruis die als eerste bij de vrouw aankwamen dachten niet aan overhitting, terwijl het die dag 21 graden was. Ook hadden ze geen oorthermometer bij zich, omdat deze niet tot de uitrusting van de hulpverleners behoorde. In plaats van de temperatuur van de vrouw te meten, sloegen zij een isolatiedeken om haar heen.



Verkeerde inschatting

'De hulpverleners maakten een verkeerde inschatting en gaven niet de juiste hulp', erkent het Rode Kruis nu. 'Deze afschuwelijke gebeurtenis heeft een hoop dingen verder blootgelegd die scherper en beter moeten.'



Daarnaast verliep ook de communicatie met de meldkamer te langzaam en waren de hulpverleners niet ervaren genoeg om bij de finish te staan. Dat geldt namelijk als risicogebied, hier gebeuren de meeste ongevallen.



Familie

Ook na het overlijden van de vrouw liet het Rode Kruis steken vallen. Zo werd er pas een onderzoek ingesteld nadat de familie hierop aandrong. 'De nazorg en communicatie met de familie was ronduit onvoldoende. Ons bestuur heeft voor alles wat er is gebeurd haar diepe excuses aangeboden aan de familie. Het zal de pijn bij de naasten natuurlijk niet verzachten, dat begrijpen we heel goed.'