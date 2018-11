Marktkooplui dupe van opheffen parkeerplekken: 'Je rijdt dertig rondjes voor niks'

Marktkooplui en winkeliers op de Albert Cuyp zitten met de handen in het haar. De gemeente heeft vrijwel alle parkeerplekken in de buurt opgeheven, waardoor ze soms wel een uur aan het zoeken zijn naar een vrije plek. De nieuwe Albert Cuypgarage is voor veel van hen geen optie: daar moeten ze fors voor bijbetalen.

De ondernemers hebben hun auto nodig om de spullen die ze verkopen mee te nemen. Tot 11.00 uur mogen ze uitladen en daarna moeten ze op zoek naar een parkeerplek. Omdat er inmiddels zeshonderd parkeerplaatsen zijn opgeheven, duurt dat veel langer.

'Wat vroeger vijf minuten duurde, dat kan nu een halfuur tot een uur duren op een zaterdag', vertelt marktkoopman Frans Boerhoef. In de tijd dat hij moet zoeken naar een parkeerplek, moet hij andere ondernemers vragen zijn achtergelaten marktkraam in de gaten te houden.

Ingepikt

Eerder dit jaar hadden bewoners in de Frans Hallsbuurt al een aantal parkeerplekken ingepikt, maar de gemeente heeft inmiddels alle zeshonderd parkeerplaatsen officieel opgeheven. Om de lege plekken op te vullen zijn er fietsenrekken en tuintjes geplaatst.

Bewoners mogen parkeren in de pas geopende Albert Cuypgarage. Ondernemers hebben voor ongeveer 480 euro per jaar een vergunning om op straat te staan, maar niet voor de Albert Cuypgarage. Als ze daar wel willen staan, moeten ze het bezoekerstarief van bijna 35 euro per acht uur betalen. Een volledige dag (24 uur) kost 47,50.

Afhankelijk van parkeerplek

'Je voelt je als ondernemer niet meer serieus genomen', zegt Boerhoef. 'Als zoiets gebeurt en je haalt zeshonderd parkeerplekken weg, dan had misschien ook nagedacht kunnen worden over de consequentie voor de mensen die wel afhankelijk zijn van zo'n plek.'

Andere ondernemers snappen ook niet dat ze extra moeten betalen voor de garage, die door het grootste deel dan ook niet wordt gebruikt. Ze vinden het extra zuur omdat de garage vaak voor een groot deel leeg staat. Zo waren vanochtend 205 van de 600 plekken vrij.

Zonde

'Ze bouwen een garage van miljoenen. En dan wordt daar amper gebruik van gemaakt', zegt winkelier Judy Frerichs. 'En dat vind ik zonde. De plekken zijn er. Je rijdt nu echt dertig rondjes voor niks. En ik niet alleen, ook mijn collega's.'

Volgens Frank Langereis van de Ondernemers Vereniging Albert Cuyp (Ovac) heeft de gemeente vooraf niet met de ondernemers over het opheffen van de plekken gesproken. Hij hoopt dat zij snel zonder extra kosten in de Albert Cuypgarage mogen staan of dat er op bijvoorbeeld de Stadhouderskade parkeerplekken voor hen worden aangewezen.

Overdreven oplossing

'Het is een heel succesvolle markt, met superveel bezoekers uit het hele land', zegt Langereis. 'Het moet wel blijven draaien. Ik begrijp wel dat bewoners hun fiets willen parkeren, maar dit vind ik wel een beetje een overdreven oplossing.'

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma laat in een reactie weten dat het de bedoeling is dat de Frans Hallsbuurt in de komende periode autoluw wordt. 'Het parkeren voor ondernemers en marktkooplui heeft onze aandacht en we onderzoeken de mogelijkheden, ook met betrekking tot de Albert Cuypgarage.'