Medisch specialisten MC Slotervaart enthousiast over mogelijke nieuwe eigenaar

De medisch specialisten van het failliete MC Slotervaart hebben hun goedkeuring uitgesproken over een mogelijke doorstart van het ziekenhuis.

Dit laten zij weten in een brief aan de curatoren, die naar verluidt momenteel in onderhandeling zijn met Cardiologie Centra Nederland (CCN). Vandaag zijn de medisch specialisten van het MC Slotervaart bijeen geweest om de plannen die er zijn voor een doorstart te bespreken.

Lees ook: 'CCN enige kandidaat om MC Slotervaart over te nemen'

Sinds het ziekenhuis failliet werd verklaard, eind vorige maand, is het de vraag wat er gaat gebeuren met de medewerkers en het gebouw aan de Johan Huizingalaan. Het plan voor een overname, die een doorstart voor het ziekenhuis zou betekenen, wordt nu verder uitgewerkt. De curatoren en de overnamepartij zijn in ieder geval blij met de steun van de specialisten, zo laten zij weten in een persbericht.

De ondernemingsraad van het MC Slotervaart wacht met 'positieve spanning' op een nieuw plan voor het ziekenhuis. 'Het zou mooi zijn als er een doorstart komt, maar maar we moeten wel goed naar de plannen kijken', laat een woordvoerder van de OR weten. 'Het is belangrijk dat zo veel mogelijk oude werknemers weer aan het werk kunnen.'

Begin volgende week moet duidelijk worden of er daadwerkelijk een doorstart komt van het ziekenhuis.