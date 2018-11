Vader doodgereden Harm (34): 'Blij dat agent toch voor de rechter moet komen'

Roel Wimmenhove, de vader van de in 2016 verongelukte Harm, is opgelucht dat de agent die zijn zoon doodreed alsnog voor de rechter moet verschijnen. Dit besloot het gerechtshof vrijdag.

'Wij hadden echt het gevoel dat het OM ons onrecht had aangedaan, door het te bagatelliseren en te zeggen: "We seponeren het. We vinden het niet ernstig genoeg om er iets mee te doen". Fijn dat het gerechtshof vindt dat de man voor de rechtbank moet verschijnen en dat het niet wordt afgedaan met een simpele berichting', aldus de vader van Harm.



85 kilometer

Harm werd in de nacht van 14 september 2016 geschept door een politiebusje dat 85 kilometer per uur reed, zonder dat de agent hierbij zijn sirenes had aangezet. Eerder oordeelde de officier dat de agent te hard reed, maar dat hij niet vervolgd werd omdat Harm hem voorrang had moeten verlenen, geen lampjes op zijn fiets had en een aantal drankjes had gedronken. De familie startte vervolgens een procedure om vervolging van de agent af te dwingen. Het gerechtshof oordeelde dat er genoeg vragen zijn die door een strafrechter moeten worden beoordeeld.



Hema-lampjes

Één van de redenen dat de familie de procedure is gestart, is dat zij ervan overtuigd zijn dat het ongeluk ook zou zijn gebeurd als Harm wel lichtjes op zijn fiets had gehad. 'Ik rij vaak genoeg in de stad om te zien dat mensen met van die Hema-lampjes niet heel erg zichtbaar zijn', aldus Wimmenhove.



'Beter uitkijken'

Voor de vader van Harm is de vervolging ook belangrijk voor de verwerking van het grote verlies. 'Het is nodig om het een goede plek te kunnen geven. Dat je niet het idee hebt dat het wordt weggezet met "had hij maar beter uit moeten kijken". Ik hoop dat de procedure niet heel lang gaat duren en dat de agent veroordeeld wordt voor zijn onvoorzichtige gedrag.'