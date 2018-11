Klein Mokum in Drenthe: Meppel onthult I ameppel

De gemeente Amsterdam zegt de beroemde 'I Amsterdam'-slogan en bijbehorende letters graag vaarwel, in het oosten van het land zijn ze juist blij met de woordspeling. Vanochtend werden in de grachten van Meppel de nieuwe 'I ameppel' letters onthuld.

Wanneer de iconische Iamsterdam-letters precies van het Museumplein verdwijnen, wordt volgende week bekend. Volgens GroenLinks staan de letters voor individualisme. Daar sluit Richard Korteland, burgemeester van Meppel zich niet bij aan.

'Het is een hele vreemde keuze, maar dat moeten ze in Amsterdam zelf weten. I ameppel gaat juist niet over het individu, maar over ons allemaal. Je onderdeel willen voelen van de stad, je onderdeel willen voelen van het werk en je leven hier. En dat stralen we uit met dit beeld. Of je nu uit Overijssel komt of uit Drenthe: Dit is de place to be', aldus de dolenthousiaste burgemeester tegenover de Meppeler Courant.

Net als in Amsterdam

Behalve de letters hebben Meppel en Amsterdam nog veel meer overeen, vindt Korteland. 'Wij hebben hier natuurlijk ook grachten. Een Prinsengracht, een Keizergracht en een Heerengracht, bijvoorbeeld. Net als in Amsterdam.’