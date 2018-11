Advocaten dealende portiers: 'Sterk de indruk dat undercoveragenten te ver gingen'

Dat medewerkers van het W Hotel drugs verkochten in het vijfsterrenhotel staat buiten kijf. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze cocaïne aan undercoveragenten verkochten. Maar hun advocaten betwijfelen of de politie alle regels wel heeft nageleefd.

Daarmee doelen ze op de manier waarop de undercoveragenten contact zochten met de verdachten.

Bijzonder opsporingsmiddel

De drugs werden gekocht in het kader van 'pseudo-dienstverlening'. Dat betekent dat je als politie - in het belang van het onderzoek - goederen of diensten van een verdachte mag afnemen. Het is een bijzondere opsporingsbevoegdheid die overigens wel vaker wordt ingezet. In dit geval hebben agenten zich dus voorgedaan als bezoekers van het W Hotel, om zo in contact te komen met de drie portiers.

'Te ver gegaan'

Maar hun advocaten vinden dat de agenten 'zeer provocatief en sturend' hebben opgetreden. 'Uit het dossier blijkt dat zij er bij de verdachten net zo lang op hebben aangedrongen tot hen daadwerkelijk drugs werden geleverd’, stelt Vito Shukrula, die één van de portiers verdedigt. 'Mogelijk is de politie te ver gegaan, omdat zij hierdoor de verdachten hebben uitgelokt tot het verkopen van drugs terwijl ze helemaal niet de intentie hadden.'

Pelle Tuinenburg, raadsman van een andere hotelmedewerker, wil nader onderzoek naar het traject van de pseudokoop door de politie. Ook hij vermoedt dat de agenten te ver zijn gegaan. 'Ik heb sterk de indruk dat hier het "uitlokverbod" is overtreden.'

Overdreven actie

De drie portiers moeten zich aankomende vrijdagmiddag voor de politierechter verantwoorden voor de verkoop van 1,73 gram, 0,99 gram en 1,34 gram cocaïne. Hun advocaten verbazen zich over de tijd en de mankracht die politie en justitie in deze zaak hebben gestoken.

'In een tijd waarin je overal coke en pillen kunt vinden, van schoolfeest tot gevangenis, komt het nogal overdreven over om in een hotel in de binnenstad een pseudokoop-traject op te zetten om mensen uit te lokken om 1 of 2 gram coke te ritselen', vindt Tuinenburg.

'Bar weinig resultaat'

'Door capaciteitsgebrek bij de politie worden grote drugsbaronnen tegenwoordig ongemoeid gelaten', vult Shukrula aan. 'In een tijdperk waarin de agent op straat steeds verder wordt wegbezuinigd, kun je je afvragen of de politie haar capaciteiten niet beter kan inzetten voor urgente problematiek in de samenleving.'

'Ernstige zaak'

Het Openbaar Ministerie wil voorafgaand aan de zitting niet inhoudelijk reageren. Wel zegt een woordvoerder: 'Het hotel heeft zich bij de politie gemeld met vermoedens over medewerkers die in drugs zouden handelen. Daarop hebben wij besloten dat de zaak ernstig genoeg was om een onderzoek te starten.

In onze visie is het niet een heel groot onderzoek geweest, maar wel een serieus onderzoek, waarbij ook gebruik is gemaakt van pseudodienstverlening', aldus de woordvoerder.