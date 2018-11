Feest stilgelegd na vermoedelijke vechtpartij in West

De politie heeft vannacht een feest stilgelegd aan de Isolatorweg na een melding van een gewond persoon. De man is overgebracht naar het ziekenhuis waar eerste hulp is verleend.

De melding kwam rond 1.00 uur binnen. Er was kort sprake van een mogelijk schietincident, maar de politie ontkent dat dit het geval was. Het feest werd stilgelegd en een getuige vertelt dat alle feestgangers naar buiten moesten om de man te helpen.

Hoe de man wel gewond is geraakt is nog niet bekend. 'Het kan zijn dat hij ongelukkig is gevallen, maar waarschijnlijk ging het om een vechtpartij,' aldus de politie. Er zijn geen aanhoudingen verricht.