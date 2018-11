Gerdi Verbeet vanmiddag gastspreker bij Nationale Kristallnachtherdenking

Gerdi Verbeet is dit jaar gastspreker bij de Nationale Kristallnachtherdenking. De voormalig voorzitter van de Tweede Kamer volgt daarmee huidig Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib op, die vorig jaar de toespraak hield.

Tachtig jaar geleden, op 9 november 1938, luidde de Kristallnacht in nazi-Duitsland de Jodenvervolging in. Ieder jaar worden de slachtoffers van deze gewelddadige avond uit de geschiedenis herdacht.

Bezorgde gemeenschap

Tijdens Kristallnacht vielen 96 doden, werden 1400 synagogen in brand gestoken en 7500 Joodse bedrijven vernield. Daarnaast werden er 30 duizend Joden gevangen genomen.

Volgens Eddo Verdoner, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, gaat de herdenking niet alleen over de gevallen slachtoffers, maar ook over de toekomst. 'De Joodse gemeenschap in Amsterdam is wel bezorgd. Er zijn meerdere incidenten geweest waarbij mensen zijn lastiggevallen of objecten vernield. Soms worden mensen met een keppel nageroepen.'

De herdenking vindt vandaag om 17.00 uur plaats bij de Portugese Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein. Er zal dit jaar geen stille tocht naar de Hollandsche Schouwburg worden gelopen.