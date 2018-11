Dolberg weer terug in de basis, Labyad ziek

Kasper Dolberg begint vanmiddag in het competitieduel met Excelsior in de basis bij Ajax. De Deen zat afgelopen woensdag tegen Benfica nog op de bank.

David Neres, die in Portugal nog in de basis begon, zit op de bank. Verder begint Ajax met dezelfde elf als tegen Benfica. De opstelling is als volgt: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Tadic; Dolberg.

Aanvaller Zakaria Labyad ontbreekt vanwege ziekte en zit niet bij de selectie.