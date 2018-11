Klassieke Fiat uit 1974 gestolen in Centrum

In het centrum is er afgelopen nacht een oldtimer-Fiat uit 1974 gestolen. De auto werd gisteravond geparkeerd aan de Leidsegracht en was vanmorgen nergens meer te vinden.

Het gaat om een Fiat 500 uit 1974. De auto is grijs van kleur. De eigenaar is erg ontdaan over het incident. 'Dagelijks worden er door toeristen honderden foto’s van de auto gemaakt. Deze Fiat 500 hoort in het straatbeeld van Amsterdam', zegt de de man tegen AT5.

De eigenaar van de oldtimer heeft alles geprobeerd om zijn auto terug te vinden. 'Ik hoopte nog dat de auto was weggesleept of de gracht in was gevallen, maar helaas.'