'Twijfels bij medisch specialisten over doorstartplannen MC Slotervaart'

Niet alle medisch specialisten van het failliete MC Slotervaart zouden even enthousiast zijn over de doorstartplannen van het Cardiologie Centra Nederland (CCN).

'De meerderheid is voor, maar het is kiezen tussen twee kwaden: met CCN in zee of niets,' zegt een specialist tegen Het Parool. Het plan dat er nu ligt zou overeenkomen met een voorstel dat begin dit jaar nog is afgewimpeld door de medische staf en de ondernemingsraad van MC Slotervaart.

Goedkeuring over doorstart MC Slotervaart

Gisteren spraken de medisch specialisten van het MC Slotervaart hun goedkeuring uit over een mogelijke doorstart van het ziekenhuis. Dit lieten zij weten in een brief aan de curatoren, die in onderhandeling zijn met het CCN. Begin volgende week moet duidelijk worden of er daadwerkelijk een doorstart komt van het ziekenhuis.

MC Slotervaart: 'Curatoren blij met de steun'

Het MC Slotervaart laat vandaag in een persbericht weten dat een succesvolle doorstart momenteel nog afhankelijk is van diverse factoren. Ook meldt het ziekenhuis dat er nog geen akkoord is omtrent een doorstart en dat de curatoren en de eventuele overnamepartij blij zijn met de steun van de OR en de medisch specialisten.