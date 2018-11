Verbeet tijdens Nationale Kristallnachtherdenking: 'Dit is een wake-up call'

Vooormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet, die vandaag gastspreker was bij de Nationale Kristallnachtherdenking, maakt zich nog steeds zorgen over het antisemitisme in de stad.

'Joodse kinderen gaan naar Joodse scholen, maar moeten daar worden bewaakt. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen en eigenlijk is het verschrikkelijk dat dat nodig is', zegt Verbeet tegen AT5. 'Voor mij is deze bijeenkomst een wake-up call dat we ons moeten realiseren dat we ook in 2018 goed moeten oppassen. We moeten elkaar kennen in een stad als Amsterdam.'

'Tolerantie moeten de boventoon voeren'

Eddo Verdoner, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, is zich erg bewust van antisemitische incidenten in de stad. 'We zijn natuurlijk erg geschrokken van de aanval op het restaurant Hacarmel. Maar ook kleine incidenten waarbij mensen die een keppel dragen lastig worden gevallen zijn nog erg actueel. De tolerantie moet de boventoon voeren, niet de verschillen.'

'Geloof in de kracht van de stad'

Desondanks is Verdoner ook positief gestemd. 'Mensen hebben meer erkenning voor verschillen en ik geloof dat Amsterdam nog steeds een smeltkroes is. Ik geloof in de kracht van de stad.'

Nationale Kristallnachtherdenking

De Nationale Kristallnachtherdenking vond vandaag plaats bij de Portugese Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein. Tachtig jaar geleden, op 9 november 1938, luidde de Kristallnacht in nazi-Duitsland de Jodenvervolging in. Ieder jaar worden de slachtoffers van deze gewelddadige avond uit de geschiedenis herdacht.