Nieuw programma Ellie Lust woensdag op de buis

Het nieuwe programma van Ellie Lust is vanaf aankomende woensdag op de televisie te zien. De oud-politiewoordvoerder presenteert 'Ellie Lust: Bizarre Zaken'.

'Ik was zelf altijd fervent kijker van investigation discovery', zegt Lust tegen RTL Boulevard. 'Politiezaken en grote onderzoeken zullen me altijd blijven fascineren. Dit voelt als iets wat bij me past. Ik heb het met plezier gemaakt.'

Lees ook: Ellie Lust behandelt 'bizarre zaken' op crime zender

In Ellie Lust: Bizarre Zaken worden Amerikaanse misdaadzaken met Nederlandse- en Vlaamse misdaadzaken vergeleken. De eerste uitzending is aankomende woensdag te zien op het themakanaal Investigation Discovery.