'Amsterdamse' minibioscoop waarschijnlijk vernietigd in bosbranden Californië

Maarten van der Weijden, de eigenaar van 'de kleinste bioscoop ter wereld', vreest dat zijn mobiele filmtheater in vlammen is opgegaan. Het bioscoopje stond in Californië, midden in het gebied waar nu hevige bosbranden woeden.

Van der Weijden is zelf momenteel in Amsterdam vanwege werk. Hij weet het nog niet honderd procent zeker, maar houdt rekening met het ergste. 'Het gebied is geëvacueerd dus ik kan niemand van mijn contactpersonen bereiken, maar de Woosley Fire gaat dwars daar doorheen.'

Lees ook: Amsterdammer oogst Amerikaans succes met kleinste bioscoop



De minibioscoop, die officieel I Vitelloni: cinema piccolo heet, stond geparkeerd vlakbij de Paramount Ranch, een historische filmset voor westerns. 'De ranch is inmiddels al afgebrand.'

Surreëel

Van der Weijden ging in 2014 naar Hollywood met een brommobiel waarin hij achterin een bioscoopje had gebouwd. Dit werd een grote hit en hij reisde door de hele staat met het karretje, dat nu vermoedelijk in as ligt.

'Surreëel' noemt hij het. 'Ik ken ook veel mensen die wonen in dat gebied. Daar maak ik mij natuurlijk nog meer zorgen over.'

Dit betekent overigens niet het definitieve einde van I Vitelloni: cinema piccolo. Zodra Van der Weijden zeker weet dat het filmtheatertje inderdaad is afgebrand, bouwt hij hoogstwaarschijnlijk een nieuwe.