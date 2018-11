De arbeidstijdenwet bij de politie zou dit jaar naar verwachting ruim 200.000 keer worden overtreden.

Dat meldt het AD vanochtend. Agenten zouden regelmatig te lange werkdagen en te veel nachtdiensten draaien en te weinig pauzes hebben.

'Overwerk is bij de politie structureel geworden', reageert politievakbond NPB. 'Na vijf jaar nationale politie zijn agenten het zat steeds te moeten overwerken of achter elkaar nachtdiensten te draaien. De rek is eruit, mensen zijn op.'

De korpsleiding van de politie laat aan de krant weten het probleem te erkennen, maar stelt wel dat er sprake is van een 'dalende lijn' van het aantal overtredingen ten opzichte van 2017.