Wat hangt verdachten verijdelde heli-ontsnapping boven het hoofd?

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee maanden geleden tot 9 jaar cel tegen de mannen die een helikopter zou hebben willen kapen om topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis te bevrijden. Vandaag is de dag des oordeels. De rechtbank doet uitspraak.

'Het lijkt misschien spectaculair, maar het was levensgevaarlijk en bracht onbeheersbare risico's met zich mee', zo stelde de officier van justitie in haar requisitoir.

Vermomming en bloemen

De plannen om Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te halen, waren in een vergevorderd stadium, zo bleek tijdens de inhoudelijke behandeling. 'Er is een scenario bedacht voor het huren van de helikopter, inclusief vermomming en bloemen. Wij wijzen erop dat deze groepering zelfs in staat is gebleken om in Colombia een helikopterpiloot te strikken voor deze klus. Geld speelde daarbij kennelijk geen enkele rol, nu aan de helikopterpiloot maar liefst 100.000 euro is aangeboden', aldus de officier van justitie.

Deze man, Benaouf A., had bevrijd moeten worden. Wie is hij? Tekst gaat verder onder de video

Verijdeld

Door een oplettende medewerker van het helikopterverhuurbedrijf kreeg de politie lucht van de plannen. Die besloot niet in te grijpen, maar af te wachten tot de verdachten op de vliegbasis in het Brabantse Budel zouden verschijnen. Toen een van de verdachten in de helikopter wilde stappen, werd hij tegen de grond gewerkt door agenten die zich voordeden als personeel van het vliegveld.

Dodelijke achtervolging

De helikopter steeg alsnog op en maakte een tussenlanding op een afgesproken plek, een grasveldje in Weert. Daar stond een tweede groepje verdachten klaar, maar zij kregen door dat er iets niet in de haak was en sloegen op de vlucht. Na een wilde achtervolging crashte hun auto in de berm in het Brabantse Maarheze. In de kofferbak vond de politie een autoband met blauwe spanbanden. De autoband waar Benaouf A. op dat moment eigenlijk aan had moeten bungelen onder de helikopter.

Je ziet hier in de kofferbak een blauw touw dat aan een losse autoband is geknoopt. Auto is van 1 vd verdachten. https://t.co/3ynmRkbslS pic.twitter.com/i2pmSDFNft — Mark Schrader (@markschrader) October 11, 2017

Weer een ander groepje verdachten stond te posten in de buurt van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Roermond. Ook zij sloegen op de vlucht en werden later klemgereden in het Limburgse Oud-Roosteren. Een van de inzittenden werd op zijn vlucht voor de politie doodgeschoten.

Eerder vrij

Het OM eiste in september tot 9 jaar cel tegen de drie hoofdverdachten. De andere verdachten hoorden straffen tussen de 3 en 8 jaar tegen zich eisen. Een week later besloot de rechtbank de voorlopige hechtenis van drie verdachten op te heffen, omdat hun uiteindelijke straf lager zal gaan uitvallen dan de periode die ze in voorarrest hebben gezeten. Een flinke tegenslag voor justitie, die meteen al liet weten in hoger beroep te gaan.

Geen sprake van poging

Vandaag komt de rechtbank dus met een vonnis in alle zaken. Veroordelingen zullen zeker volgen, maar de vraag is of de rechtbank meegaat in de juridische onderbouwing van het Openbaar Ministerie. Alle advocaten bepleitten in september min of meer hetzelfde: er is nooit sprake geweest van een poging om de helikopter te kapen en Benaouf A. te bevrijden, omdat de politie het plan heeft verijdeld.

De rechtbank doet om 09:00 uur vanmorgen uitspraak.