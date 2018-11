'Al-Jazira wil Michael Reiziger als nieuwe trainer'

Michael Reiziger, de trainer van Jong Ajax, staat in de nadrukkelijke belangstelling van de club Al-Jazira in de Verenigde Emiraten. Daar moet hij de voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer opvolgen.

Vorige week werd bekend dat Keizer Al-Jazira verruilt voor Sporting Lissabon. De club uit Abu Dhabi zou al bij Ajax hebben gepolst of een vertrek van Michael Reiziger bespreekbaar is, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant heeft technisch directeur Marc Overmars daar nog niet op gereageerd. Ook zou Reiziger zelf nog een beslissing moeten nemen.

Sporting Lissabon

Marcel Keizer begon vorig seizoen als trainer van Ajax nadat hij daarvoor succes boekte met Jong Ajax. In december werd hij in Amsterdam ontslagen. Daarna vertrok hij naar Al-Jazira, de club waar ook Henk ten Cate twee jaar trainer was.

Bij Al-Jazira hebben diverse topspelers gespeeld in de nadagen van hun carrière, zoals Phillip Cocu, Bonaventure Kalou en George Weah.