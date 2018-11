Drukke spits door regenachtig weer en ongelukken

Het regenachtige weer en een aantal ongelukken zorgen voor veel files op de weg.

Zo staat er door een aanrijding in de Zeeburgertunnel file op de A10 richting Zaandam. Er vielen geen gewonden, maar de oostbuis van de tunnel werd wel afgesloten voor onderzoek. Om 8.30 uur ging de tunnel weer open.

Ook op andere delen van de A10 en de A4, A9 en A2 moeten automobilisten rekening houden met vertraging. Volgens de ANWB staat er in het hele land ruim 1000 kilometer file en is het daarmee de een na drukste spits van het jaar.

