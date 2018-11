Tot 2,5 jaar cel voor mislukte helikopterbevrijding Benaouf A.

De drie hoofdverdachten die met een helikopter topcrimineel Benaouf A. in Roermond wilden bevrijden, zijn veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Dat heeft de rechtbank zojuist bekend gemaakt. Daarmee valt de straf fors lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.

Drie andere verdachten die betrokken waren bij het plan, hebben een celstraf van een maand tot twee jaar gekregen. Weer drie anderen zijn vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie eiste in september veel hogere straffen, tot negen jaar cel tegen de drie hoofdverdachten. Tegen de andere verdachten werd tussen de drie en acht jaar cel geëist.

Dat de straf lager uitvalt, komt doordat nog niet was begonnen aan de uitvoering van het plan. Daardoor kan er niet worden gesproken over een poging tot bevrijding van Benaouf A., stelt de rechtbank.

Drie leiders

De drie hoofdverdachten - Abdelghafour L., Rachid el M. en Houssain el M. - werden de door het Openbaar Ministerie gezien als leiders van de groep. Volgens het OM wilden ze in oktober vorig jaar een helikopter kapen om Benaouf A. bevrijden uit de gevangenis. Ze hadden zelfs een helikopterpiloot uit Colombia weten te strikken. Door een oplettende medewerker van het helikopterverhuurbedrijf kreeg de politie echter lucht van de plannen.

De politie greep niet direct in, maar liet de verdachten in een val lopen. De politie was in groten getale aanwezig op de vliegbasis Budel toen de verdachten hun plannen tot uitvoer wilden brengen. In Weert, waar de helikopter een tussenlanding maakte, en Roermond volgde een achtervolging met andere verdachten. Daarbij werd in het Limburgse Oud-Roosteren een van de inzittenden doodgeschoten door de politie.

Verbijstering

Dat de straf lager uitpakt, was te verwachten. De rechtbank hief de voorlopige hechtenis van drie verdachten in september al op, omdat de straf naar verwachting lager zou uitvallen dan de periode die ze in voorarrest zaten. Het Openbaar Ministerie reageerde verbijsterd en liet meteen weten in hoger beroep te gaan.

De hoofdverdachten zijn uiteindelijk veroordeeld voor voorbereiding van kaping en wapenbezit, net als de helikopterpiloot Alvaro G.B. die een celstraf van twee jaar kreeg. Omar A. (twaalf maanden cel) en Saiffedine M. (één maand cel) zijn alleen veroordeeld voor wapenbezit. Sofyan el H., Ismaïl el M. en Abdellatif N zijn vrijgesproken.