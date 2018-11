Chauffeur vergeet wegafsluiting, bus moet een heel stuk achteruit

De chauffeur van bus 15 was even vergeten dat de Hoofddorpweg is afgesloten vanwege trambaanwerkzaamheden. Hij strandde op de Zeilstraat omdat hij niet verder kon rijden.

Een team van het GVB heeft de stadsbus moeten 'bevrijden'. Onder begeleiding moest de bus de hele Zeilstraat achteruit rijden.

Alle auto's die de Zeilstraat inreden richting Hoofddorpplein moesten ook omkeren. Behalve dat de passagiers van bus 15 te laat op hun bestemming aankwamen, heeft het niet voor verkeershinder gezorgd.

De lijn rijdt, als de chauffeur zich niet vergist, tot 7 december een aangepaste route in verband met de werkzaamheden.