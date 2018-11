Aviodome moet naam wijzigen van rechter

Het nieuwe evenementencomplex dat eind november haar deuren opent in Westpoort, mag niet verder onder de naam Aviodome. Dat heeft de rechter vandaag besloten.

Oorspronkelijk werd de naam Aviodome gebruikt voor de koepel die jarenlang bij Schiphol stond. Tot 2013 was daar het nationaal luchtvaartmuseum in gevestigd. Maar de koepel werd te klein en daarom verhuisde de collectie naar Lelystad.

De Libéma groep nam het luchtvaartmuseum over en veranderde de naam in Aviodrome. De koepel zou daarbij in eerste instantie worden gesloopt. Maar de TeKa Groep besloot het bouwwerk over te nemen en maakte er een nieuw evenementencomplex van. De koepel werd omgedoopt tot 'Aviodome'.

Amsterdome

Die naam stuitte op verzet bij oude eigenaar Libéma. Volgens het bedrijf zou er te veel kans zijn op verwarring met Aviodrome in Flevoland. Vandaag stelde de rechter Libéma in het gelijk: er moet een andere naam voor de koepel komen.

'Gelukkig hebben we naar aanleiding van onze prijsvraag veel goede suggesties voor een nieuwe naam ontvangen', aldus een woordvoerder van TeKA Groep. 'We hebben besloten om de koepel te herdopen tot Amsterdome.'