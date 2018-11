Kale & Kokkie: 'Tadic is de redding van Ten Hag'

Onder het genot van een whisky’tje keek Kale afgelopen zaterdag naar de monsterzege op Excelsior. Ondanks de goede resultaten zien de mannen wel verbeterpuntjes.

Kale en Kokkie kijken tevreden terug op de afgelopen voetbalweek; een 7-1 overwinning op Excelsior en een zwaarbevochten 1-1 uit tegen Benfica. ‘Vooraf vind je dit toch allemaal prima’, zegt Kale. De wedstrijd tegen Excelsior noemt hij zelfs een parodie op een wedstrijd die met dubbele cijfers gewonnen had moeten worden.

Benfica

Tegen Benfica zaten beide heren op het puntje van hun stoel. ‘Je vergeet op een gegeven moment om zelf te voetballen’, zegt Kokkie. Ze zijn dan ook kritisch, maar tegelijkertijd prijst Kokkie de vechtersmentaliteit die Ajax toonde.

Tadic

De mannen hebben lovende woorden over Dusan Tadic. ‘Eigenlijk is Tadic gewoon een beetje je coach’, zegt Kokkie. Hij gaat zelfs zo ver dat hij stelt dat de Serviër de redding is voor Ten Hag.

Ondanks de kritiekpuntjes zijn de mannen wel positief gestemd. Volgens Kokkie heeft Ajax nu de situatie die een topclub moet hebben. ‘Daarom word je ook kampioen dit jaar’, voegt Kale hieraan toe.