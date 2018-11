Brancheorganisatie Anthos: 'Stop verkoop tulpenbollen tussen februari en mei'

De kwaliteit van de tulpenbollen die in het centrum worden verkocht laat volgens brancheorganisatie Anthos te wensen over. De organisatie pleit voor een stop op de verkoop van de bollen aan het begin van de lente.

'We hebben dit jaren geleden al aangekaart bij de gemeente. Maar niemand wil zijn vingers hieraan branden', zegt voorzitter Henk Westerhof van Anthos.

Te weinig bollen

Onlangs kocht liefhebber John de Klein meerdere zakjes tulpenbollen op de Bloemenmarkt. Daar bleken veel minder bollen in te zitten dan op de verpakking was aangegeven. AT5 deed een rondgang op de markt en kwam tot dezelfde conclusie.

Voor Anthos zijn de misstanden niet nieuw. De brancheorganisatie doet al zo'n vijf jaar onderzoek naar de bollen en spreekt zelfs van een 'erbarmelijk slechte kwaliteit'. Uit een test bij verkopers op het Singel bleken slechts tien van de 600 bloembollen tot bloei te kopen.

Restpartijen

Volgens de voorzitter komt dat onder meer doordat de tulpenbollen het hele jaar door worden verkocht. 'Ze verkopen daardoor vaak restpartijen.'

Hij riep de gemeente daarom al vaker op om verkoop van tulpenbollen tussen februari en mei tegen te gaan. 'Verkopers kunnen zich dan beter toeleggen op dalia's. Die bollen doen het in die tijd wel goed.'

'Blauwe tulpen bestaan niet'

Maar niet alleen de kwaliteit van de tulpenbollen zou slecht zijn. Volgens Anthos doen de verkopers bovendien valse beloften. 'Zo bestaan blauwe tulpen helemaal niet', aldus Westerhof.

Toch worden er volgens hem meerdere bollen als zodanig verkocht. In het verleden zette Anthos daarom vrijwilligers in om op het Singel te controlen. 'Maar dat haalde niks uit', stelt Westerhof. 'We trokken daarom onze handen ervan af.'

De strenge regels die de sector aan zichzelf heeft opgelegd, kunnen volgens de voorzitter niet opgelegd worden aan de verkopers. 'We staan machteloos en kunnen niks afdwingen.'

Miljoenenhandel

Vooral toeristen zouden de dupe zijn van de oplichterij. De brancheorganisatie klopte daarom ook al aan bij Amsterdam Marketing, maar naar eigen zeggen zonder succes.

Het uitblijven van maatregelen leidt bij Anthos dan ook al langer tot groot ongenoegen. 'Het is slechte reclame voor onze sector. En het gaat hier om miljoenenhandel.'