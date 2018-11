Joël Veltman traint weer mee met de groep

Joël Veltman zal dinsdag weer meetrainen met de Ajax-selectie. De verdediger staat door ernstig blessureleed al sinds april dit jaar aan de kant.

'Morgen komt Joël Veltman ook naar De Toekomst. Die gaat zijn eerste stappen weer maken in de teamtraining, dus dat is prachtig.', laat trainer Erik Ten Hag weten aan Ajax TV.

De 26-jarige verdediger scheurde in april zijn voorste kruisband af in een duel met Ralf Seuntjens van VVV-Venlo. Hij onderging een knieoperatie en revalideert sindsdien op het trainingscomplex van de KNVB in Zeist.

De revalidatie verloopt vooralsnog volgens schema. De verwachting is dat hij begin 2019 weer in actie zal komen.