Gemeente in gesprek met staatssecretaris over opvang ongedocumenteerden

De gemeente is in gesprek met staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) over de opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam.

Dat is te lezen in een brief die wethouder Groot Wassink (GroenLinks) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Mogelijk gaat de gemeente aansluiten bij de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).

In totaal moeten er in Nederland acht LVV's komen, zo is bepaald in het regeerakkoord. De opvangcentra moeten de huidige bed-bad-broodregeling vervangen.

Inzet op terugkeer

Ongedocumenteerden krijgen daarmee tijdelijke opvang, al wordt er met de LVV vooral ook ingezet op hun terugkeer. Het idee is om in hun land van herkomst ook een goede opvangplek te regelen.

Welke gemeenten er precies in aanmerking komen voor een LVV, is nog niet bekend. Wel is het opvallend dat er toenadering is tussen Harbers (VVD) en Amsterdam. De lijn van de landelijke overheid en het college lijkt doorgaans ver uit elkaar te liggen.

24-uursopvang

'De gesprekken verlopen positief', concludeert Groot Wassink in de brief. Mochten het Rijk en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) tot het besluit komen om Amsterdam op te nemen in de LVV, dan gaat het college volgens hem dan ook naar de mogelijkheden kijken.

Vooralsnog worden ongedocumenteerden opgevangen op een locatie aan de Derkinderenstraat. Momenteel is het college ook nog in beraad over een 24-uursopvang.