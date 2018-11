Ondernemingsraad MC Slotervaart: 'De hoop wordt op de proef gesteld'

'Het traject van de mogelijke doorstart voor het ziekenhuis is erg ingewikkeld. Het kost veel tijd om met alle betrokken partijen tot een besluit te komen. Het is vandaag nog niet gelukt om duidelijkheid te bieden.'

Dat zegt Roos Blom van de Ondernemingsraad van het ziekenhuis. Vanmiddag kwam naar buiten dat de onderhandeling over de mogelijke doorstart van MC Slotervaart nog niet is voltooid. Omdat er zoveel partijen betrokken zijn, is het lastig om eruit te komen. 'Het vervelende is dat de onzekerheid nog even doorgaat. Iedereen had gehoopt dat het nu duidelijk was geweest, maar dat is helaas nog niet zo', zegt Blom.

Minder banen en minder patiënten

Mocht de doorstart gerealiseerd worden, dan zal het ziekenhuis niet in zijn huidige vorm terugkeren. Niet iedereen zal zijn baan houden en er zal geen plek zijn om alle negentigduizend patiënten aan te houden. 'Hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt. Het personeel is nog tot eind november in dienst, maar veel zijn al aan het solliciteren', zegt Blom.

Vooral voor de patiënten is het vervelend dat ze nog in onzekerheid leven. 'Ik zag zoveel oude, kwetsbare mensen door het ziekenhuis lopen die geen idee hebben waar ze naartoe moeten. Veel patiënten hebben hun medisch dossier opgehaald en zijn zelf overgestapt naar een ander ziekenhuis.'

Hoop

Blom laat weten nog steeds hoop te hebben op een goede afloop. 'Veel mensen krijgen hoop, terecht of niet. Als je dan hoort dat er nog geen besluit is genomen wordt die hoop wel op de proef gesteld'. Morgen zullen alle betrokkenen weer samenkomen bij het Ministerie van Volksgezondheid. Naar verwachting zal er een dezer dagen een uitspraak komen en wordt er met alle betrokken partijen hard gewerkt om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Als de doorstart niet doorgaat, sluiten de poli's 23 november definitief hun deuren. Het personeel zal dan nog doorwerken om de patiënten over te dragen naar een ander ziekenhuis.