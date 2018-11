Politie onderzoekt mogelijke schietpartij Krugerplein

Op het Krugerplein in Oost is mogelijk een schietpartij geweest. Getuigen hebben rond 21.40 uur een schot gehoord.

De politie kreeg een melding dat er geschoten zou zijn. Bij aankomst zijn er geen slachtoffers aangetroffen. Wel zijn er sporen gevonden die aantonen dat er daadwerkelijk geschoten is.

De straat is afgezet en er wordt onderzocht wat er heeft plaatsgevonden. Ook de forensische opsporing is ter plaatse. Wie erbij betrokken zijn, is nog niet bekend.

November 12, 2018