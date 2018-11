Lijn 51 vanaf maart niet meer naar Amstelveen: zorgen over bereikbaarheid

Het stadsbestuur in Amstelveen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de gemeente als in maart lijn 51 vanwege een grondige verbouwing minimaal twee jaar niet naar Amstelveen rijdt.

De alternatieven, tramlijn 5 en de bus, zullen daardoor te maken krijgen met enorme drukte. Helemaal omdat de vervangende buslijn 55 een flink deel van de huidige haltes overslaat en zelfs niet naar het eindpunt van de lijn rijdt.

Hoofdpijndossier

Voor de Amstelveense wethouder Rob Ellermeijer (Openbaar Vervoer) is de lijn inmiddels een 'probleemdossier' geworden. Niet alleen krijgen reizigers van en naar Amstelveen de komende winter te maken met flinke uitval van ritten, ook over de daaropvolgende twee jaar zijn er zorgen.

Lees ook: GVB: Uitval op lijn 51 zal komende winter niet verbeteren

De lijn wordt vanaf 3 maart vervangen door buslijn 55. Vreemd genoeg rijdt de bus dan niet verder dan de halte Sacharovlaan, wat ongeveer een kwartier lopen is van het huidige eindpunt van de lijn. Volgens Ellermeijer komt dat doordat er bij het eindpunt niet genoeg ruimte is voor de bussen om te keren. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de naastgelegen wijk af.

Buslijn 55

Ook slaat buslijn 55 tussen maart 2019 en eind 2020 alle huidige 51-haltes over tussen Oranjebaan en De Boelelaan. Reizigers moeten op dat traject gebruikmaken van tramlijn 5. Ellermeijer is bezorgd dat de tramlijn de grote hoeveelheid studenten op Uilenstede en de stroom toeristen van een nabijgelegen hotel op Kronenburg niet aan kan. Het GVB heeft inmiddels toegezegd om extra trams op het traject in te zetten, maar de vraag is of dat genoeg is om al die reizigers op te vangen.

Lees ook: Metroreizigers moeten voorlopig rekening houden met rituitval: 'We zitten krap in ons jasje'

Lijn 51-reizigers die AT5 sprak snappen niets van de gang van zaken. 'Zoveel mensen maken gebruik van deze lijn en dan wordt ie eruit gegooid zonder een echt goede oplossing. Dat vind ik niet al te best', aldus een van hen. Een ander heeft de hoop in de lijn inmiddels al opgegeven: 'Ik denk dat ik m'n rijbewijs ga halen, want zo met de lijn 51 gaat 'm niet worden.'

Ellermeijer zegt met de Vervoerregio, het GVB en Connexxion in gesprek te zijn over een eventuele pendelbus, zodat ook het deel van Amstelveen nabij de eindhalte bereikbaar blijft. 'Het is kort dag, maar nog niet te laat. Ik heb er vertrouwen in dat we tot een redelijke oplossing komen.'

Lees ook: Amstelveen is vele verstoringen sneltram zat: 'Amstelveen moet hoger op prioriteitenlijst'

Reactie Dijksma

Wethouder Sharon Dijksma (Vervoer) laat in een reactie weten doorlopend in gesprek te zijn met het GVB en de Vervoerregio. 'We houden de situatie samen met hen ook de komende tijd nauwlettend in de gaten.'