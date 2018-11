Ajax opent kantoor in New York: 'We moeten internationaal denken'

Ajax heeft een kantoor geopend in New York. De club wil zo bekender worden bij Amerikanen, bovendien zouden er al veel Ajax-fans in de stad wonen.

Om de komst van het kantoor aan te kondigen werden er gisteren al foto's van Ajax-spelers getoond op schermen op Times Square. Het kantoor van Ajax zelf staat op Broadway, zo meldt De Telegraaf.

'Om structureel te kunnen meedoen met de Europese (sub)top, moeten we voor nieuwe inkomstenbronnen zorgen', zegt commercieel directeur Menno Geelen tegen de krant. 'Daarvoor moeten we innovatief zijn en internationaal denken. Deze stap richting New York is daar een voorbeeld van.'

Ajax heeft ook al kantoren in Azië, Afrika en Australië.