De stad is weer even een slagveld voor De Cock, met cee oo cee kaa

Tientallen ME'ers op paarden, barricades, krakers, een auto in de fik. En het belangrijkste: een nog jonge talentvolle politieagent die er middenin zit. We kennen hem allemaal: De Cock, met cee oo cee kaa. Hij is weer terug voor de opnames van de nieuwe Baantjer film.

De serie Baantjer kwam jaren geleden al ten einde, maar in de film Baantjer wordt nu verteld wat De Cock vóór de serie meemaakte bij de politie. Maandag werden de scènes opgenomen in de stad. Niet, zoals de serie, gebaseerd op een boek van Appie Baantjer, maar een helemaal nieuw verhaal dat in het begin van de carrière van rechercheur De Cock speelt.

Voor dat verhaal keren we terug naar 1980, tijdens de inhuldiging van prinses Beatrix. Het centrum is veranderd in een slagveld. Krakers gaan in de Peperstraat keer op keer met de ME op de vuist, terwijl politiepaarden steeds opnieuw op de menigte inrijden. De Cock komt een mogelijke aanslag op de prinses op het spoor.

Druk is hoog

Makkelijk is het niet om het in beelden te vatten: er zijn aardig wat takes nodig om het kroningsoproer van 1980 weer tot leven te wekken voor de film 'Baantjer het begin'. Hoofdrolspelers Waldemar Torenstra en Tygo Gernandt weten dat de druk hoog is om er een goede film van te maken, gezien de legendarische status van de tv-serie.

'We kunnen het alleen maar kapotmaken en verkeerd doen', lacht Torenstra, die de jonge Jurre de Cock speelt. 'Maar ondertussen hebben we in ieder geval heel veel lol en hebben we zelf het idee dat we best wel wat moois aan het maken zijn.'

De film met De Cock, niet met de bekende Vledder maar compagnon Tonnie Montijn (Gernandt) aan z'n zijde, moet volgend jaar april in de bioscoop verschijnen.