Verwarde man dreigt met machete in woning in Bos en Lommer

De politie is vanochtend massaal uitgerukt voor een verwarde man in een woning in de Vier Heemskinderenstraat in Bos en Lommer. De man dreigde met een machete.

De eerste melding kwam rond 6.30 uur binnen. Een arrestatieteam, meerdere politiewagens en een ambulance werden opgeroepen.

Er is daarna nog geprobeerd om met de man te onderhandelen, maar uiteindelijk is besloten het huis binnen te gaan. De man werd rond 7.45 uur opgepakt.

Er is niemand gewond geraakt.