'Fysiek geweld en racisme bij uit de hand gelopen duel meisjes Zeeburgia'

Tegen speelsters van Zeeburgia zijn afgelopen weekend racistische opmerkingen gemaakt bij de uit de hand gelopen uitwedstrijd tegen VV Winkel. Ook is een meisje van Zeeburgia geslagen door een volwassen lid van de tegenpartij.

Dat stelt het bestuur van Zeeburgia nadat er is gesproken met de spelers en ouders van het betrokken team. Afgelopen weekend escaleerde de wedstrijd van de meisjes onder de zeventien jaar, toen bij een 1-1 stand een speelster van VV Winkel het aan de stok kreeg met een speelster van Zeeburgia.

De trainer van VV Winkel had geen goed woord over voor Zeeburgia, zei hij tegen NH Nieuws. 'Ik hoop deze club nooit meer tegen te komen.'

Tuchtzaak

Maar volgens Zeeburgia ligt het anders. De club heeft verklaringen overhandigd aan de KNVB zodat de afdeling tuchtzaken ernaar kan kijken. Wat voor racistische opmerkingen zijn gemaakt en hoe ernstig de speelster gewond was, wil club niet kwijt. 'Dat ligt nu bij de KNVB.' De club is in contact met VV Winkel.

Zeeburgia laat wel weten geschokt te zijn door de verklaringen. 'Bij Zeeburgia vind je zwart, wit en alles wat ertussen zit', zegt voorzitter Marianne van Leeuwen. 'Helaas moeten we constateren dat onze veelkleurige teams regelmatig bij uitwedstrijden buiten de stad het gevoel krijgen dat ze meer hun afkomst en kleur moeten verdedigen dan de bal.'

Het team wordt de komende tijd verder begeleid door de jeugdvoorzitter en het hoofd opleidingen. Het meisje dat is geslagen hoefde niet naar het ziekenhuis. Ze overweegt in overleg met haar ouders stappen te ondernemen.

VV Winkel ontkent

VV Winkel blijft bij de lezing die haaks staat op die van Zeeburgia. Volgens voorzitter André Buikema was de sfeer vanaf de entree op het sportpark al enorm 'bedreigend en vervelend'. 'In de 85ste minuut kregen twee spelers het aan de stok met elkaar waarna de stoppen doorsloegen. Met name aan de kant van Zeeburgia.' Hem is niks bekend over racistische opmerkingen.

Volgens Buikema is VV Winkel een echte dorpsclub en Zeeburgia niet. 'We willen samen met Zeeburgia kijken hoe we dichter tot elkaar kunnen komen om van dit negatieve verhaal iets positiefs te maken.' Ook meent hij dat de ruzie te veel is opgeblazen.