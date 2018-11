Automobilist ernstig gewond bij aanrijding met vrachtwagen in Westelijk Havengebied

Een automobilist is vanochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in het Westelijk Havengebied.

Dat gebeurde rond 6.45 uur. Het slachtoffer kwam op de kruising tussen de Westpoortweg en de Accraweg in botsing met een vrachtwagen. Twee ambulances en meerdere brandweerwagens werden opgeroepen.

De vrachtauto reed vanuit de stad over de Westpoortweg richting IJmuiden en de bestuurder van de personenauto reed in tegenovergestelde richting en maakte een bocht naar links in de richting van Ruigoord.

De automobilist is per ambulance onder begeleiding van de politie overgebracht naar het VU Medisch Centrum. De politie doet nog verder onderzoek naar het ongeval.