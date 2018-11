VUmc maakt plan voor homokoppels die een kind met draagmoeder willen

Homoparen die met behulp van een draagmoeder een kind willen krijgen, kunnen mogelijk in de toekomst ook in het VUmc terecht. Het ziekenhuis overweegt een project met IVF-bevruchting te starten voor homoparen. Door de strikte regels is dat nu alleen nog mogelijk voor heteroparen.

Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-programma De Monitor, die langsging bij alle IVF-klinieken in Nederland.

Tot nu toe konden homoseksuele wenshouders die met een draagmoeder kinderen willen krijgen, niet terecht in Nederlandse klinieken door de strenge voorwaarden. Maar daar komt verandering in, blijkt uit het onderzoek. Ziekenhuizen in Leiderdorp en Elsendorp starten volgend jaar al met een draagmoederschap voor homoparen.

Volgend jaar

Twee andere ziekenhuizen overwegen het eveneens in te voeren, het ziekenhuis in Zwolle en dus het Amsterdamse VUmc. 'Het plan is om volgend jaar met een speciaal project te starten, bedoeld voor mannen die met behulp van een draagmoeder samen een kind willen krijgen', zegt gynaecoloog Roel Schats van het VUmc tegen De Monitor. Hij hielp de afgelopen tien jaar zestig heteroseksuele paren met draagmoeders; er werden 35 baby's geboren.

Volgens beroepsgroep NVOG melden zich elk jaar tientallen mannenparen met het verzoek om via een IVF-draagmoederschap kinderen te krijgen. Zij wijken nu uit naar het buitenland. Afgelopen zomer werden in een toelichting van de Embryowet ruimere criteria gegeven voor draagmoederschap, waardoor het ook voor homokoppels mogelijk wordt in Nederland.

Huiverig

Toch zijn klinieken nog wel huiverig, weet het programma. Dat komt onder meer door de vraag wie er juridisch is beschermd als er tijdens de behandeling iets misgaat met ouder of kind.