Discotheek en drie restaurants Korte Leidsedwarsstraat dicht

De vergunningen van een discotheek en drie restaurants aan de Korte Leidsedwarsstraat zijn ingetrokken nadat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meerdere misstanden heeft aangetroffen.

Stadsdeel Centrum besloot in oktober 2017 de vergunning van de discotheek in te trekken. De drie restaurants kregen afgelopen voorjaar te horen dat hun vergunningen werden ingetrokken. De reden was dat de administratie een puinhoop bleek. Dat maakte de Inspectie SZW vandaag bekend.

De inspectie constateerde dat een eigenaar opgaf dat een werknemer 220 uur had gewerkt, terwijl het in werkelijkheid om bijna 1900 uur ging. Ook werd een stroman ingezet als bestuurder, terwijl de leiding feitelijk in handen van de eigenaar was. De handtekeningen van medewerkers werden vervalst om te doen voorkomen dat hun salaris volgens de regels was uitbetaald.

Grotere actie

De sluiting van de horecazaken zijn onderdeel van een grotere actie die langer loopt. De Inspectie SZW heeft de afgelopen maanden samen met de gemeente Amsterdam en de politie diverse locaties in de binnenstad uitgebreid onderzocht. Aan de Rozengracht is eveneens een restaurant gesloten omdat de eigenaar geen werkvergunning kon overhandigen aan buitenlandse werknemers.

Door een recente uitspraak van de rechter kunnen de gemeente en de inspectie malafide horecaondernemers harder aanpakken. Voortaan moeten ondernemers compleet inzicht geven in waar hun financiering vandaag komt. Gebeurt dat niet, dan kan een vergunning worden ingetrokken.