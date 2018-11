Minister vindt mislukte doorstart MC Slotervaart 'teleurstellende uitkomst'

De minister van Medische Zorg, Bruno Bruins, noemt de geklapte doorstart van het MC Slotervaart ziekenhuis een 'teleurstellende uitkomst'.

Dat laat hij weten in een brief. Eerder vanmiddag kwam naar buiten dat curatoren geen enkele mogelijkheid zien tot een doorstart van het ziekenhuis. De overgebleven bieder, aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN), zou volgens 'de meest betrokken partijen' niet genoeg duidelijkheid kunnen geven over belangrijke onderdelen van hun plannen, schrijft Bruins. Vooral rondom de zorginhoudelijke aspecten en de vastgoedcomponent van het plan waren veel vraagtekens.

Lees ook: Definitief geen doorstart voor MC Slotervaart

'Teleurstellende uitkomst'

'Voor iedereen die hoopte op een (gedeeltelijke) doorstart is het feit dat er geen doorstart kan plaatsvinden natuurlijk een teleurstellende uitkomst. Dat geldt al helemaal voor alle patiënten, zorgverleners en andere medewerkers die graag hadden gezien dat het ziekenhuis zou blijven', aldus de minister.

Overdracht

Het belangrijkste is volgens Bruins dat er nu voor een patiënt-veilige overdracht gezorgd wordt. 'Dat gaat niet alleen over reeds geplande polikliniek bezoeken en dagbehandelingen, maar ook over zaken als de overdracht van medische dossiers etc.'

Voor die overdracht is volgens hem veel tijd nodig. Om dit proces zorgvuldig maar ook snel te laten verlopen zijn er vanmiddag afspraken gemaakt. Deze worden de komende dagen verder uitgewerkt.

Lees ook: Ondernemingsraad MC Slotervaart: 'De hoop wordt op de proef gesteld'

'Zo lang als nodig is'

'De essentie is dat de activiteiten van MC Slotervaart ook in de failliete situatie worden voortgezet totdat de zorg volledig is overgedragen. Hier zal zo lang voor worden genomen als nodig is, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden', laat Bruins weten.

Patiënten zullen worden ingelicht door het Slotervaart of door het ziekenhuis dat hun zorg overneemt.

Wethouder: 'bericht is ingrijpend'

Ook de deze week van zorgverlof teruggekeerde wethouder Simone Kukenheim heeft vanmiddag gereageerd op de mislukte overname. Volgens haar blijft de zorg voor patiënten voorop staan. 'lk kan mij voorstellen dat dit bericht voor patiënten, medische staf en het ondersteunend personeel ingrijpend is.'

Vanuit de gemeente wordt het crisisteam van het MC Slotervaart gefaciliteert. 'Zo kan het crisisteam zich volledig richten op de zorgvuldige overdracht van patiënten, patiëntdossiers en kan het de patiëntveiligheid waarborgen.' Daarnaast schrijft de wethouder dat de gemeente zich inzet om het medische personeel van het MC Slotervaart voor de stad te kunnen behouden.